Gelinini pompalı tüfekle öldürdü; intihar etti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde pompalı tüfekle gelinini vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
AA’nın haberine göre, eşi B.E.’nin cezaevinde olması nedeniyle bir süredir onun ailesinin Cinosmanağa Mahallesi’ndeki evinde kalan Gülcan Elmacı ile kayınpederi Aytekin Elmacı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Aytekin Elmacı, gelinini pompalı tüfekle vurdu, sonra da intihar etti.
Tüfek sesini duyanların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aytekin Elmacı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan Gülcan Elmacı ise kurtarılamadı.