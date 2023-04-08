Gelecek Partisi ortak adayları netleşiyor: Sema Silkin Ün çatlağı

ALTAN SANCAR

14 Mayıs seçimlerine CHP’yle ortak listelerden katılma kararı alan Gelecek Partisi’nin adayları netleşmeye başladı.

Fotoğraf: Diken

YSK’ya aday listelerinin teslim edileceği sürenin dolmasına 24 saatten az bir süre kala, ortak listelerden yer alacak isimler netleşmeye başladı. CHP listelerinden seçimlere girecek Gelecek Partisi’ne 12 kişilik yer verilecek.

Gelecek Partisi’nden edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir’in aday gösterilmesi bekleniyor.

Nedim Yamalı’nın Ankara’dan, Serap Yazıcı’nın İzmir veya Ankara’dan, Selçuk Özdağ’ın Muğla ya da İzmir’den aday gösterilmesi bekleniyor.

Buna ek olarak, Sema Silkin Ün, Abdullah Yeşil, Mustafa Yeşilyurt ve Hasan Ekinci’nin aday gösterileceği öğrenildi.

CHP ve Gelecek Partisi’nden Ün’ün adaylığına dair eleştiriler olduğu belirtiliyor.

Ün, ‘sağlam irade’ lakaplı eski ‘ak trol’ Taha Ün’ün eşi. Taha Ün, HDP’lilere işaret ederek, Hizbullah’ın 90’lardaki saldırı yöntemlerini hatırlatıp satır göstermek dahil birçok nefret söylemine imza atmıştı.

İkilinin nikah şahitliğini bizzat Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Sema Silkin Ün de Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürüydü. Her iki isim, Davutoğlu partiden ayrılınca AKP’den uzaklaşmıştı.