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Yaramazlara biraz batar!

Gediz fırkateyni, Tunus kıyılarına sürüklenen 80 sığınmacıyı kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tunus kıyılarına sürüklenen ahşap teknedeki 80 sığınmacının kurtarıldığını duyurdu.

Fotoğraflar: DHA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında keşif gözetleme görevi yapan TCG Gediz fırkateyni, teknenin Tunus kıyılarına doğru sürüklendiği bilgisini aldı.


Bölgeye hareket eden fırkateynde konuşlu helikopterle havadan arama tarama çalışması başlatıldı. Sığınmacıların bulunduğu tekne Malta arama kurtarma sahasında tespit edildi. Malta makamlarıyla koordinasyon sağlanarak ahşap tekne içindeki sığınmacılar Gediz personeli tarafından kurtarıldı.

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