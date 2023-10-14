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Yaramazlara biraz batar!

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,15 kayıpla 8.113,30 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.054,64, en yüksek 8.518,86 puanı gördü.


Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,42 değer kazancıyla bin 713 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,75 kazançla 11 bin 508 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,69 değer kazanarak 27,8110 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,69 yükselişle 29,2300 lira oldu.

Geçen hafta 33,6340 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,68 artarak 33,8620 liraya yükseldi.

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