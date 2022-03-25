Bursa’da, gece kulübünde silahlı kavga: Bir ölü, bir yaralı

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir gece kulübünde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre gece kulübü sahibi Nevzat Yasa’nın (54) yanında çalışan C.S., (46) eğlenmek için Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan başka bir gece kulübüne gitti.

Burada C.S. ile gece kulübü çalışanları arasında kavga çıktı.

Nevzat Yasa yanındakilerle, bu konuyla ilgili görüşmek için kavganın yaşandığı kulübün sahibi İ.D.’nin yanına gitti.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasa ve İ.D. tabancayla yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Yasa kurtarılamadı.

Polis ekipleri, hastanedeki tedavisi devam eden İ.D. ile C.S, S.D. (49), B.Y. (23), E.Ö. (20) ve K.G.’yi (26) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.