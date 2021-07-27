Gece kulübünde müşterinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı: 12 kişi gözaltında

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünde meydana gelen, müşterilerden Baran Parlak’ın (23) hayatını kaybettiği, bir çalışanın da yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Olay, dün saat 00:30 sıralarında Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak’ta bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübüne alınmayan bir grup taşkınlık çıkardı. Gece kulübü personeliyle yaşanan arbedenin ardından, grup bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde plakasız beyaz bir otomobille kulübün önüne giden şüpheliler, mekana rastgele yedi al ateş açıp kaçtı.

Müşterilerden Baran Parlak’a mermi isabet ederken, mutfak çalışanı A.B. başına isabet eden mermi kovanıyla yaralandı.

Parlak ve A.B., Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baran Parlak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Parlak’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tedavisi süren A.B.’nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis soruşturma kapsamında 12 kişiyi gözaltına aldı. Azmettirici olduğu öne sürülen bir kişinin yakalatılması için çalışma başlattı.