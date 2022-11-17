Gazze’deki mülteci kampında yangın: 21 ölü

Gazze’nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı’nda bir binada çıkan yangında 21 kişinin öldüğü belirtildi.

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AA’nın Sivil Savunma İdaresi’nin açıklamasından aktardığına göre yangın çıkan binada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldı. Yangında yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına aldığı ve diğer binalara sıçramasını önlediği kaydedildi. İlk belirlemelere göre, yangına, bina içinde depolanan benzinin neden olduğu, olayla ilgili soruşturmanınsa devam ettiği aktarıldı.

Yas ilanı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne’nin yazılı açıklamasına göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından cuma günü ülkede ulusal yas ilan etti.

Açıklamada, Abbas’ın olayı ‘ulusal bir facia’ olarak nitelendirdiği ve hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü imkanın sunulması için ilgili makamlara talimat verdiği aktarıldı.