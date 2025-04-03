Gazprom: Avrupa, gelecek yaz doğalgaz depolarını doldurmakta zorlanacak

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’nın gelecek yaz doğalgaz depolarını doldurmakta zorlanacağını duyurdu.

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Gazprom, Avrupa ülkelerinin yeraltı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğini ve depolarda 31 Mart itibarıyla 34,3 milyar metreküp gaz kaldığını belirtti.

Avrupa’da depolardan çekilen gazın rekor seviyeye ulaştığını söyleyen şirket, söz konusu rekorun mevsim normallerindeki hava sıcaklıklarına rağmen gerçekleştiğini açıkladı.

Gazprom, “Güvenilir gaz kaynaklarının azaldığı göz önüne alındığında, Avrupa bu yaz yeraltı depolarını doldurmakta ve gelecek kışa hazırlanmakta zorlanacak” dedi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Gazprom, yaklaşık 50 yıldır süren boru hattı yatırımlarıyla 2022’ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40’a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa’ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk etmişti.

2021’de şirketin söz konusu hacmi 201,7 milyar metreküptü.