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Yaramazlara biraz batar!

Gaziosmanpaşa’da bir kadın silahla vuruldu

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kadın, bir erkek tarafından silahla vurularak yaralandı.

AA’nın aktardığına göre Şemsipaşa Mahallesi’nde, otomobilliyle evine doğru seyreden T.D.’nin aracının önü, zanlı Yücel V. tarafından 34 DBB 602 plakalı araçla kesildi.


Otomobilden inip T.D.’ye silahla ateş eden Yücel V. aracına binip olay yerinden kaçtı.

Karnından yara alan Tuğçe D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan gözaltına alındı.

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