Gaziantep’teki kazada otobüs şoförünün hız sınırını aştığı ortaya çıktı

Gaziantep’te 15 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan trafik kazasında otobüs şoförünün hız sınırını aştığı öğrenildi.

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilerek kayan Özel Diyarbakır Seyahat’e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda oluşturulan kaza raporunda, olay yerinde otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiği belirlendi.

Otobüsler için belirlenen hız sınırının 100 kilometre olduğu TAG Otoyolu’nun Nizip bölümünde önceki gün meydana gelen kazalarda, aralarında üç sağlık görevlisi, üç itfaiye personeli ve iki basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

Otobüs şoför A.M, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklanmıştı.