Gaziantep’te sahte içkiden ölenlerin sayısı dörde çıktı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi altına alınan 10 kişiden hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi.
AA’nın haberine göre ilçede 13-15 Aralık tarihlerinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 10 kişi ilçedeki hastanelere başvurdu. Dün akşam saatlerinde üç kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayı kapsamında tedavisi süren bir kişi daha kurtarılamadı.
Zehirlenen beş kişinin tedavisi de Nizip ilçesindeki hastanelerde sürüyor.
Nizip başsavcılığı, dün sahte içkiye bağlı zehirlenen 10 kişiden üçünün hayatını kaybettiğini, başlatılan soruşturma kapsamında 14 adreste arama yapıldığını, gözaltına alınan iki şüpheliden E.G.’nin tutuklandığını açıklamıştı.