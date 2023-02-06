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Yaramazlara biraz batar!

Gaziantep’te hasar gören binanın ikinci depremde yıkılma anı kamerada

Gaziantep’te, saat 04:17’deki 7,7’lik depremde hasar gören bir binanın saat 13:24’teki 7,6’lık ikinci deprem sırasında yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep’te, arama tarama faaliyetleri sürüyor.


Depremde hasar gören Batıkent Mahallesi’nde 10 katlı bir bina, Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde saat 13:24’te meydana gelen 7,6’lık deprem sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Çökmenin ardından bölgeye, arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

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Suriye’de deprem yıkımı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem Suriye’nin kuzeybatısını da etkiledi. Suriye Sivil Savunma ekipleri, bölgede yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

7,7’lik deprem | 1014 can kaybı

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4.17’de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’sa 7.4 olarak ölçtü.