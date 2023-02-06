Gaziantep’te hasar gören binanın ikinci depremde yıkılma anı kamerada

Gaziantep’te, saat 04:17’deki 7,7’lik depremde hasar gören bir binanın saat 13:24’teki 7,6’lık ikinci deprem sırasında yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep’te, arama tarama faaliyetleri sürüyor.
Depremde hasar gören Batıkent Mahallesi’nde 10 katlı bir bina, Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde saat 13:24’te meydana gelen 7,6’lık deprem sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.
Çökmenin ardından bölgeye, arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.