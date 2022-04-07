Gaziantep’te gaspta kullanılan pitbull ‘silah’ sayıldı

Gaziantep’te iki sanığa ‘nitelikli yağma’ suçundan 13’er yıl verilen hapis cezasının gerekçesinde pitbull cinsi köpek ‘silah’ sayıldı.

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Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesinde 12 Ekim 2020’de M.Ö. ve Z.Z, gasp edildiklerini iddia edip karakola başvurmuş, gözaltına alınan iki kişi tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan iki sanık, yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

Gaziantep 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesince Resul K. ve Emre K’.ya ‘nitelikli yağma’ suçundan verilen 13 yıl 4’er ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

İddianamede, tanık beyanları ve sanık savunmalarının yer aldığı gerekçeli kararda, sanıkların 12 Ekim 2020 tarihinde Nuripazarbaşı Mahallesi’ndeki parkta saat 22:00 sıralarında müştekiler M.Ö. ve Z.Z’nin yanına geldikleri hatırlatıldı.

Pitbull cinsi köpeği kullandılar

Sanıkların daha sonra diğer müştekinin de telefonunu istedikleri ifade edilen kararda, M.Ö.’nün telefonunu vermemesi üzerine sanık Resul K’nın elinde bulunan pitbull cinsi köpeği ‘silah’ olarak kullanarak M.Ö.’ye saldırttığı ve diğer sanığın da müştekiye yumruk attığı ve M.Ö’nün korkarak telefonunu verdiği belirtildi.

Sanık ailelerinin yargılama aşamasında müştekilerin zararını karşıladığı, bu nedenle cezada üçte bir oranında indirim yapıldığı vurgulanan kararda, sanıklar hakkında ‘nitelikli yağma’ suçundan 13 yıl 4’er ay hapis cezası verildiği anlatıldı.