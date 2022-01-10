Gaziantep’te av tüfeğiyle oynayan çocuk kardeşini öldürdü

Gaziantep’te, av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuğun yanlışlıkla vurduğu 5 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Merkez Şahinbey ilçesindeki İbni Sina Mahallesi’nde bir çocuk, evdeki av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşi Medine Y. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Gaziantep’te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.”