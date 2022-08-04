Gaziantep’in kurutmalıkları ‘güneşleniyor’

Gaziantep’te mevsimlik işçiler tarafından tarladan toplanan biber ve patlıcanlar kurumaya bırakıldı.

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Saplarından ayrılan ürünler tepelik alanlara götürülüyor. İşçiler tarafından özenle tek tek iğne yardımıyla ipe geçiriliyor ve tahtadan yapılan sergi alanlarına asılıyor.

15 günde kuruyor

Hava durumuna bağlı olarak ortalama 15 günde tamamen kuruyan ürünler, paketlenerek Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde satılıyor.

Coğrafi işaret tescilli kurutmalıklar, özellikle kış aylarında mutfakların vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, kentte 3 milyon 476 bin 250 dekar alanda tarımsal üretimin yapıldığını, kurutmalığın lezzet ve ekonomik getirisi bakımından önemli bir ürün olduğunu ifade etti.

Üretilen kurutmalıkların yurt içi ve yurt dışında tüketildiğini, özellikle dar gelirli mahallelerde yaşayan ev kadınları için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyleyen Karayılan şu bilgileri paylaştı:

”50’lik diziler halinde iplere takılıp satılan kurutmalık ürünlerden patlıcan ve kabağın 1 adeti piyasada yaklaşık 1 liraya satılmakta olup biberde bu rakam yaklaşık 80 kuruşa denk gelmektedir.

Yılda 150-200 milyon adet

Yıllık yaklaşık 150-200 milyon adet kurutmalık üretiliyor. Lokanta ve restoranlar başta olmak üzere yurt içinde tüketilirken, 4-5 milyon adedi de yurt dışına, daha çok Türk vatandaşlarımızın yaşadığı Almanya, Fransa, Avusturya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.”

‘Kavurucu sıcakta biber çıkarmak zor’

İşçilerden İbrahim Özoğlu, kurutmalık hazırlamaya geçen ay ortalarında başladıklarını ve eylül ayının son haftasına kadar devam edeceklerini güneşin kavurucu sıcağında acı biber çıkarmakta zorlandıklarını anlattı.

Özellikle güneşin altında çalıştıklarını, güneş tam vurmasa ürünlerin tam kurumayacağını ve kış mevsiminde dayanmayacağını söyledi.