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Yaramazlara biraz batar!

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bakıcısını yaralayan aslan kafesten kaçtı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki bir aslanın, bakıcısını yaraladıktan sonra kafesinden çıkması üzerine ziyaretçiler tahliye edildi. Uygun şartlar sağlanınca ziyaretçilerin yeniden hayvanat bahçesine girmelerine izin verildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre hayvanat bahçesindeki aslan kafesinden dışarı çıkınca durumu fark eden güvenlik görevlilerinin alarm vermesiyle ziyaretçiler tahliye edildi. Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.


Aslanın ‘etkisiz hale getirildiği’ açıklanırken yaralanan bakıcısının Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın kontrol altına alınmasının ardından hayvanat bahçesine yeniden ziyaretçi alınmaya başladı.

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