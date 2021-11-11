Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandıranlara hapis ve para cezası

Gazeteci-yazar Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol’u ‘FETÖ operasyonu’yla korkutarak dolandıranlara hapis ve para cezası verildi.

Gazeteci ve oğlu, Eylül 2020’de telefonla kendilerine ulaşan sanıklar tarafından 10 bin dolar ve 300 bin liranın üzerinde dolandırılmıştı. Paranın bir bölümünün soruşturma sürecinde iade edilmesi sonucu şikayetten vazgeçilmişti.

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli katıldı. Tutuklu sanık Halil Beyret ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı.

‘Pişmanız’

AA’nın haberine göre duruşmaya, müştekiler ve avukatları katılmadı. Müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol’un avukatının mazeret dilekçesi gönderdiği belirtildi.

Duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilen polis memuru İ.Ç., olay günü kendilerine Taha Akyol’un dolandırılacağı bilgisinin geldiğini belirterek, bunu engellemek için bankayla irtibat kurarak hesabın bloke edildiğini söyledi.

Söz alan sanıklar, pişman olduklarını belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Savcı-komiser izlenimi verdiler

Savcının esas hakkındaki mütalaasında işbölümü yaparak fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların, olay günü telefonla aradığı mağdur Ahmet Ertuğrul Akyol’un iradesini ‘terör örgütü operasyonu yapıldığını’ belirtip kendilerine cumhuriyet savcısı-komiser izlenimi vererek fesada uğrattığı ve 10 bin dolar ve 320 bin 360 lirasını aldığı anlatıldı.

Sanıkların, aynı şekilde mağdur Taha Akyol’a yönelik eylemlerinin ise herhangi bir menfaat elde edememeleri nedeniyle teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedilen mütalaada, sanıkların Ahmet Ertuğrul Akyol’un zararının da hazırlık aşamasında giderildiği ifade edildi.

Sanıkların, iki mağdura karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçlarından toplam beş yıl üç aydan 17 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanık beyanında geçen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Ceza çıktı

Mahkeme, yargılama sonunda, önce ceza artırımı, sonra da indirim yaparak Ahmet Ertuğrul Akyol’a yönelik eylemleri nedeniyle sanıklara üç yıl dörder ay hapis ve mağdurların zararının daha fazlasına denk gelen 400 biner lira (günlüğü 20 liradan 20 bin gün) adli para cezası verdi.

Mahkeme heyeti, mağdur Taha Akyol’a yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan da sanıklara, bir yıl altı ay 22’şer gün hapis ve 12 bin 500’er lira adli para cezası verdi.

Verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi gözeterek sanıkları tahliye eden heyet, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Sanıklar toplamda dört yıl 10 ay 22’şer gün hapis ve 412 bin 500’er lira para cezası verilmiş oldu.