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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Rauf Tamer, geçirdiği kalp krizi sonrası 86 yaşında hayatını kaybetti.

Posta gazetesi, baş yazarı Rauf Tamer’in bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.


64 yıldır gazetecilik yapan Rauf Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi’ndeki köşesinde değerlendiriyordu.

Rauf Tamer kimdir?

1937 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Rauf Tamer, Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1959’da Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliğiyle meslek hayatına başlayan Tamer, Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star’ın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı. Tamer, uzun yıllardır da Posta Gazetesi’nde gündemi değerlendirdiği yazılarıyla okurlarıyla buluşuyordu.

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