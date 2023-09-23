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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Metin Münir hayatını kaybetti

Gazeteci ve yazar Metin Münir, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Münir, bugün öğlen saatlerinde Girne Ozanköy’deki evinde rahatsızlanarak ambulansla Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırıldı. 79 yaşındaki Münir, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kimdir?

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Metin Münir; Turkish Daily News, BBC, London Times, Financial Times ve Sunday Times‘ın Türkiye temsilciliğini yaptı. Güneş Gazetesi‘nde bir süre genel yayın yönetmenliği yapan Münir; Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2012 yılında Milliyet’teki işine son verilen Metin Münir, yazılarına bir süre ara verdi. Münir, 2015 yılından 2020’ye kadar T24’te yazılarına devam etti. Münir’in ‘Sabah Olayı’ ve ‘Ölümden Sonraki Hayatım’ isimli iki basılı kitabı bulunuyor.

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