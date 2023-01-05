İsmail Saymaz, Fatma Yavuz’a ‘akıl verdi’: Kendinizi yakın, daha münasip

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başörtüsünü ‘siyaset malzemesi haline getirmesi’ne kızıp başörtüsü yakma eylemi yapacağını duyuran aktivist Fatma Yavuz’a gazeteci İsmail Saymaz ‘akıl verdi’: “Gidin kendinizi yakın, daha münasip olur.”

İsmail Saymaz ile Fatma Yavuz arasında ‘eylem’ polemiği çıktı.

Yavuz, Diyarbakır’da LGBTİ+ bir bireyin dövülmesi üzerine pazar günü AKP il binası karşısında başörtüsü yakma eylemi gerçekleştireceğini duyurdu.

Yavuz Twitter hesabından şunları yazdı:

“-Bu protesto, asla başörtüsünü, başörtüsü ile ilgili dini ve manevi değerleri hedef almamaktadır. Bu protestonun hedefi, tamamen, başörtüsünü yıllardır istismar eden Sn. Erdoğan’ın, ürettiği nefret ve kutuplaştırma siyasetidir.

-Bu protestonun halkı kin ve düşmanlığa sevk etme gibi bir amacı, asla yoktur. Aksine, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden nefret siyasetinin yaralarını sağaltma amacı taşımaktadır.

-Bu mesajı vermek için başörtüsünün seçilmesi, tamamen, Sn. Erdoğan’ın, seçim oyununu, başörtüsü anayasa düzenlemesi-LGBT karşıtlığı üzerinden kurması sebebiyledir. Bu alakasızlığın, absürtlüğün muhatabı kendisidir.

-Mescidi dırarın yıkılmasında olduğu gibi, kutsal olan ne caminin taşları, ne de başımızı örten bezin iplikleridir. Kutsal olan ibadeti yapanın takvası, niyetidir. Mescidi dırar nasıl yıkıldıysa, insanlara karşı silah olarak kullanılan istismara da aynı tepki gösterilmelidir.

-Burada mescidi dırar, Sn. Erdoğan’ın başörtüsü siyasetidir. Bu eylem tam da bu siyaseti hedef almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.“

Saymaz bu eylemi eleştirererek şöyle dedi: “Fatma hanım başörtüsü yakmak provokatif bir eylemdir. Sizin bu tavrınız bütün muhalefete yönelik bir suçlamaya dönecek.”

Yavuz ise eylemini ‘insan hakkının kullanımı’ olarak savundu.

Hayır, değildir. Son derece demokratik bir eylem ve temel insan hakkının kullanımıdır. Bu şekilde eylemimi etiketleyerek mahkum etmiş oldunuz, bu da sizin meslek hayatınızın utancı olsun. https://t.co/sZ62YGix6n — Ֆաթմա Եավուզ (@fatmayavuz08) January 5, 2023

Başörtü düzenlemesi adı altında yapılan seçim oyununa tepki gösteriyorum zaten, zamanlama tam isabet bence. — Ֆաթմա Եավուզ (@fatmayavuz08) January 5, 2023

Saymaz “Gidin kendinizi yakın, daha münasip olur” diye yanıt verdi. Sonra bu tweetini sildi.

Yavuz, bu tweete “Yazıklar olsun” diye karşılık verdi.