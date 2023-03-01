Gazeteci Gökhan Özbek serbest bırakıldı

Gözaltına alınan gazeteci Gökhan Özbek hakkında savcılık tutuklanma talep etti, Sulh Ceza Hakimliği ise serbest bıraktı.

23 Derece adlı yayın platformunun sahibi Özbek, gözaltı kararını Twitter hesabından duyurmuştu.

Ankara Emniyeti’nden evime geldiler.



Gözaltı kararı varmış.



Eve geçiyorum…



Kalın sağlıcakla… — Gökhan Özbek (@gokhanozbek) March 1, 2023

Bir gece gözaltında kalan Özbek, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgudan sonra hakim Özbek’i serbest bıraktı.

Gözaltı nedeni

Avukatı Gizay Dulkadir gözaltı gerekçesiyle ilgili şöyle demişti: “Gökhan Özbek sadece 23 Derece kanalından yaptığı haberlerle suçlanıyor. Suçlamalar arasında depremzedelerden Milletvekillerine kadar pek çok kişinin açıklamalarının haberleştirilmesinden ibaret görseller bile var. İnanılır gibi değil!

Sadece gazetecilik yaptığı için gözaltında tutuluyor. Yapılan haberler hiçbir somut dayanağı olmayan şekilde yorumlanarak ‘Şu ima edildi’ ‘Bu söylenmeye çalışıldı’ şeklinde ithamlarda bulunuluyor. Başkalarının iddialarını haber yapmak bile suçlama konusu edilmiş.

Bu şartlar altında bir gazetecinin bırakın haber yapmasını, röportaj yapması, bir kimseden görüş alması bile fiilen imkansız hale getirilir. Bu akıl almaz tutumun bir an evvel son bulması gerekiyor. Aksi halde yurttaşın haber alması mümkün değildir!”