Gazeteci Bilal Çetin hayatını kaybetti

Ankara basınının önde gelen isimlerinden Bilal Çetin, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Asır, Cumhuriyet, Dünya, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Radikal, Sabah, Vatan gibi gazetelerde muhabirlik, köşe yazarlığı ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulunan Çetin, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 65 yaşında hayatını kaybetti.

Bilal Çetin kimdir?

1958’de İzmir Bergama’da doğan Çetin, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunuydu.

Mesleğe 1979’da Türk Haberler Ajansı’nda başlayan Çetin, ilk yıllarında Rapor, Yeni Asır, Dünya ve Cumhuriyet gazetelerinde ekonomi muhabirliği yaptı.

Ardından Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Radikal ve Sabah gazetelerinde Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olarak çalışan Çetin, Vatan gazetesinin kuruluşundan itibaren de 12 yıl boyunca Ankara temsilciliğini üstlendi.

‘Hayali İhracatın Boyutları – Soygun’ adlı bir kitabı bulunan Çetin, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından Başarı Ödülü’ne, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Sedat Simavi Ödülü’ne layık görülmüştü. Gazeteci Semra Çetin ile evli olan Bilal Çetin, bir kız babasıydı.