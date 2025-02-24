Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti

Gazeteci Ahmet Sever 65 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: TRT Haber

Yazarı olduğu T24‘ün haberine göre Sever, İstanbul Cihangir’deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sever, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın başdanışmanlığını yapmıştı.

Ahmet Sever kimdir?

1960’ta Konya’da doğdu. Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1983-1998 arasında Milliyet gazetesi Brüksel muhabir ve temsilciliği yaptı.

Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde yer aldı. BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında çalıştı. 1998’de Türkiye’ye dönerek Milliyet ve CNN TÜRK’te haber müdürü olarak görev yaptı.

CNN TÜRK ve TRT’de Avrupa Birliği üzerine program hazırladı. 2003 Ocak’ta başlayan başbakanlığı döneminde Abdullah Gül’ün basın ve iletişimden sorumlu başdanışmanlığı görevinde bulundu.

2004-2007 arasında Gül’e bağlı Avrupa Birliği İletişim Grubu başkanlığını yürüttü. Yedi yıl Cumhurbaşkanı Gül’ün basın başdanışmanıydı. Sever, evli ve ikiz çocuk babasıydı.