Gayrimenkulde durgunluk: Finansman bekleniyor

Gayrimenkul sektöründe üç yıldır yaşanan hareketlilik, bu yılın ilk dört ayında yerini düşüşe bıraktı. Yaz aylarının da durgun geçmesini bekleyen sektör temsilcileri, en erken sonbaharda beklenen hareketlenme için finansmanın belirleyici olacağını belirtiyor.

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Konut sektöründe satışlar, son üç yıldır senelik 1,5 milyon bandında ilerliyordu. Ancak yılın ilk dört ayındaki satış, geçen seneye göre yüzde 18,6 düşüşle 368 bin 867 oldu.

Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan’a konuşan gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre, yılın tamamında yüzde 25-30 oranında düşüş yaşanabilir. Sektör temsilcileri yavaşlamada deprem ve seçim sürecinin etkili olduğunu belirtiyor. Satışları yavaşlatan diğer unsurlarsa yükselen fiyatlar, yüzde 25 kira sınırı ve kredi kısıtlamaları.

Konut ihtiyacının sürmesi nedeniyle seçimden sonra bir ivmelenme beklense de bu artışın çok yüksek seviyelerde olmayacağını belirten uzmanlara göre fiyatlarda da en fazla yüzde 40’a kadar bir artış söz konusu olabilecek.