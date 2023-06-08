Gastronominin Nobel’i BCWP’yi kazanan ilk Türk: Şef Ebru Baybara Demir

Gastronominin Nobel’i olarak adlandırılan Bask Dünya Aşçılık Ödülü’nün (BCWP) kazananı şef Ebru Baybara Demir oldu.

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Dünyanın farklı ülkelerinden 1000 şefin aday gösterildiği ve 700 şefin değerlendirildiği BCWP’yi Türkiye’ye taşıyan ilk Türk kadın şef, Demir oldu.

Mardin’de gastronomi alanında hayata geçirdiği dikkat çekici projelerle sosyal kalkınma ve biyoçeşitliliği desteklerken kültürel entegrasyona da katkı sağladı.

Şef Baybara Demir, Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremin ardından başlayan destek çalışmasının yanı sıra yirmi yılı aşkın süredir, mülteci entegrasyonu, iklim değişikliğinin toprak üzerindeki etkisi ve toplumsal kalkınma odaklı projeleriyle bugüne kadar birçok konuya gastronomi odaklı çözüm üretmek için çalıştı. Şef Ebru Baybara Demir, gastronomik yeteneğini sosyal değişimde etki yaratmak için kullanıyor. Kültürel entegrasyon, istihdam ve çevresel sürdürülebilirliğe odaklanarak acil sosyokültürel sorunları ele alıyor.