Gassal 'rüşvet'ten tutuklandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, ücretsiz yapılması gereken cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği ileri sürülen gassal tutuklandı.

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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde gassal olarak görev yapan L.M. hakkında, ücretsiz olması gereken cenaze işlemleri karşılığında para aldığı yönünde CİMER’e çok sayıda ihbar yapıldı.

İhbarların ardından Söke başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleriyle mağdur ve tanık ifadeleri incelendi.

Şüpheli hakkında ‘rüşvet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan L.M emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.