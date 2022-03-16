Gasp ettiği otomobille polisten kaçarken kaza yaptı; bu kez de çarptığı aracı alıp gitti

Konya’da, gasp ettiği otomobille polis ekiplerinden kaçarken kaza yapınca bu sefer çarptığı araçla olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi’ndeki biriş yerinden elektronik eşya çalan Mustafa A. (23), Selçuk Çelebi’ye ait otomobili bıçak zoruyla gasp ederek kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine polis, plakası belirlenen aracı takibe aldı. Takip sırasında Mustafa A.’nın kullandığı araç, Mimar Sinan Mahallesi’nde, komşusunun çocuğu K.D.’yi okula götüren Mehmet Kahramanoğlu’nun kullandığı otomobile çarptı.
Mustafa A. bu kez de Kahramanoğlu’nun otomobilini, içerisindeki çocukla beraber alıp kaçtı.
Bir süre sonra araçtan inen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin, ‘kasten yaralama’, ‘cinsel taciz’ ve ‘trafiği tehlikeye düşürmek’ gibi beş suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Araçtaki çocuk, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.