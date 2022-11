Garsonlara ‘kök söktüren’ 9 şöhret

ABD’nin New York şehrinde garsonları azarladığı için ünlü restoran Balthazar’dan men edilen komedyen ve televizyon sunucusu James Corden, tanıdık bir hikayeyiye yeniden gündeme getirdi. Servis elemanları, Reddit gibi anonim olarak yazabildikleri platformlarda, sipariş verirken garsonu dünyaya geldiğine pişman eden ünlülerle yaşadıkları deneyimleri anlattı.

(Sol alttan) Jennifer Lopez, Drake, Gwyneth Paltrow, James Corden Fotoğraflar: Reuters

İnsanlarla eşit ilişki kurmayan, eli sıkı ve kaba ünlülerin hikayeleri yazarların anonim kalabildiği Reddit gibi platformlarda bol bol anlatılıyor.

Sipariş verirken garsonla ‘muhattap olmayan’, yemeği beğenmeyip defalarca geri gönderen, sürekli fikrini değiştiren… Servis elemanlarının ünlülerle yaşadığı deneyimleri Eat This Not That‘in derlemesinden aktarıyoruz.

James Corden

Komedyen ve sunucu James Corden’ın New York şehrindeki Balthazar restorandan men edilme sebebi karısına servis edilen yemeklerde yapılan küçük hatalar nedeniyle personeli azarlamasıydı. Restoranın sahibi Keith McNally, bunun Corden’ın ilk kabahati olmadığını söyledi.

Corden daha sonra restoranı arayıp özür diledi ve tekrar Balthazar vizesi aldı. Hiç yoktan iyidir elbette ama olay kamuoyuna yansımasaydı da yine özür diler miydi?

Khloe Kardashian

‘Garsonunuzdan Masallar’ adlı bir Reddit platformunda, bir servis elemanı Khloe Kardashian’la ilgili “Son derece kaba ve talepkardı, bundan nefret ettim” diye yazdı. Bir başkası “Bir ziyafette Khloe’nin masasına kokteyl yaptım. Hiç bahşiş vermedi, teşekkür etmedi, hatta beni fark etmedi bile. Konuşurken elini kolunu o kadar çok kullanıyordu ki rahat çalışamadım. Kazara değidiğim kolunu bir peçeteyle sildi. Berbat bir geceydi.”

Drake

‘Hizmetlinin Hayatı’ adlı bir Reddit sayfasındaki paylaşımda Drake’in cimriliğinden bahsediliyor: “Drake, kapanıştan sonra dört saat daha restoranda kalmak istedi. Ektra ücreti istendiğinde pazarlık etti. Gecenin sonunda bahşiş vermeden gitti.“

Gwyneth Paltrow

Garsonların deneyimleri ABD’li oyuncu ve wellness gurusunun yemeğe ‘fildişi kuleden’ katıldığını gösteriyor: Bir garson, “Gwyneth benimle konuşmayı reddetti, isteklerini asistanı aracılığıyla iletti” diyor. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlarda Paltrow’un bahşiş konusunda kötü bir şöhreti olduğunu doğrular nitelikte.

Usher

Rap şarkıcısı Usher da garsonlarla ‘muhattap‘ olmayanlardan. Bir şey söylemek istediğinde ya da kendisine bir şey sorulduğunda arada mutlaka biri daha oluyor.

Anne Hathaway

The Richest’te yayımlanan haberde, bir garson oyuncu Anne Hathaway’le yaşadığı deneyimi “basit bir kahvaltı siparişini dört kere geri gönderdi, en sonunda da fikrini tamamen değiştirdi” diye anlatmış.

Mariah Carey

Şarkıcı Mariah Carey’nin lakabı ‘diva’ ve yazılanlara bakılırsa bu unvanın hakkını restoranda da veriyor! Bir garson onun için, “çalıştığım restorana geldi ve kabusum oldu. Hem kendi ekibiyle hem de benimle konuşma şekli korkunçtu” diyor. Bir başkası da ‘göz temasının bile şarkıcıyı kızdırdığını’ söylüyor.

Tiger Woods

Reddit’teki yorumculara göre, genellikle mesafeli, ara sıra kaba ve cimri bir bahşişçi olan Tiger Woods, garsonlar tarafından pek sevilmiyor. Golf sahalarında ve gittiği diğer mekanlarda da benzer bir şöhreti var.

Jennifer Lopez

Rivayet o ki, Jennifer Lopez kocası Ben Affleck’in Las Vegas’ta kumarhanede verdiği 100 dolarlık bahşişi çok bulup geri almış. Lopez, garsonlar tarafından ‘tam bir diva’ ‘kaba‘ ‘cimri‘ diye niteleniyor.