Garnier’nin ‘Yeşil Bir Adım’ raporu: 10 kişiden sekizi daha sürdürülebilir bir hayat istiyor

– 10 kişiden dördü (yüzde 41), alışkanlıklarını değiştirebileceğine inanıyor.

– Sekiz kişiden biri (yüzde 13), 2021’de sürdürülebilir seçimler yapmakta zorlandığını belirtiyor.

– Yüzde 38’ilik kesim sürdürülebilir ürünlerin daha ucuz olması gerektiğini söylüyor; yüzde 37’si ise genel olarak fiyatları karşılayamadığını belirtiyor. Yüzde 27’lik kesim yeterli sayıda sürdürülebilir ürün seçeneği olmadığını ifade ediyor.

– 2022’de daha yeşil yaşamayı taahhüt edenlerin çoğu, çevre üzerindeki etkilerini nasıl azaltacağına dair belirli örnekler veriyor. Bunların arasında plastik tüketimini azaltma isteği, ön planda görünüyor.

Ülkelere göre 2021’de en çok tercih edilen yeşil adımlar:

Ülke Yeşil adım % Genel Daha fazla geri dönüşüm Daha kısa duş Kendi kendine eğitim 61 42 40 Britanya Daha fazla geri dönüşüm Daha kısa duş Azaltılmış gıda israfı 66 39 39 ABD Daha fazla geri dönüşüm Daha kısa duş Kendi kendine eğitim 56 39 36

Sürdürülebilir yaşama isteğini tetikleyen unsurlar

Raporda, birçok gelişmenin de katılımcıların daha sürdürülebilir bir şekilde yaşama isteğini tetiklediğine dikkat çekildi: “Bunların başında, iklim değişikliğinin yakın gelecekteki riskleri konusunda artan farkındalık (yüzde 40) geliyor. Diğerleri, sürdürülebilirlikle ilgili bireylerin kendi kendini eğitmesi (yüzde 37) ve küresel düzeyde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine ilişkin medyada daha fazla habere yer verilmesi (yüzde 33). Bir başka tetikleyici faktör olarak aile öne çıkıyor. Dünya çapında neredeyse her üç yetişkinden biri (yüzde 30), çocuklarının geleceğini korumak için daha sürdürülebilir yaşamak istediğini belirtiyor.“

Çocukların endişeleri

Ankete göre her beş kişiden dördü (yüzde 85) gezegenin akibetinden endişeli. 10 kişiden sadece biri (yüzde 10) endişe taşımıyor.

Çocuklar da durumun aciliyetinin farkında. Her beş çocuktan dördü (yüzde 81), gezegenin geleceğinden endişeli.

Raporda atlı ile 16 yaş arası çocukların en çok nelerden endişe ettiği şöyle sıralanıyor:

Küresel ısınma/iklim değişikliği Yüzde 55

Kirlilik Yüzde 49

Plastik/Atık Yüzde 43

Rapora göre çocuklar, takdire şayan bir şekilde değişiklik yapmak için kendilerinde yetişkinlerden daha fazla sorumluluk görüyor (yüzde 16). Bu durum, çocukların kendi nesillerinin dünyayı iyileştirebileceğine dair iyimser görüşüyle (yüzde 51) örtüşüyor. Çocuklar ebeveynlerinin iklim değişikliğini daha ciddiye almasını (yüzde 20) ve kendi ailelerinin daha fazla önlem almasını (yüzde 28) dilediğini de belirtiyor.

Çocukların gezegeni korumaya kimin öncülük etmesi gerektiğine dair görüşü:

Hükümetler %39 İş Dünyası/markalar %21 Çocuklar %16 Yetişkinler %12

Yine rapora göre çocukla, ebeveynleri, öğretmenleri veya siyasi liderler dahil olmak üzere, yetişkinlerin daha fazlasını yapmasını istiyor. Dünya genelinde 16 yaş altı 10 çocuğun sadece altısına yakınının (yüzde 55), iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik hakkında okulda yeterince şey öğrendiğine inandığı bilgisi de raporda yer alıyor.