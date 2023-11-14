Garfield, Chris Pratt ile geri dönüyor: İlk fragman

İkonik kedinin yeni filmi ‘The Garfield Movie’den ilk fragman yayınlandı.
Animasyon filminde pazartesilerden nefret eden lazanya düşkünü Garfield’ı Chris Pratt seslendiriyor. Garfield’ın uzun zamandır kayıp babası Vic’e Samuel L. Jackson, başı dertten kurtulmayan sahibi Jon’a Nicholas Hoult ses veriyor.
Mark Dindal’ın yönettiği film, 24 Mayıs 2024’te vizyona girecek.
Filmin konusu
Uzun zamandır kayıp babası, pasaklı sokak kedisi Vic ile beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya gelen Garfield ve köpek arkadaşı Odie, rahat hayatlarından kopup Vic’e riskli bir soygunda eşlik etmek zorunda kalır.