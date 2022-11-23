Game of Thrones’un ‘dilsiz celladı’ Wilko Johnson öldü

Game of Thrones dizisindeki rolüyle tanınan Blues grubu Dr. Feelgood’un gitaristi Wilko Johnson, 75 yaşında öldü.

Wilko Johnson / Reuters

Game of Thrones’ta kralın dilsiz celladı Ser Ilyn Payne’i canlandıran ve 70’lerin ünlü pub rock grubu Dr. Feelgood’un gitaristi olan 75 yaşındaki Wilko Johnson 21 Kasım Pazartesi evinde öldü.

Haber, Johnson’ın ailesi tarafından sosyal medya hesabı aracılığıyla duyuruldu: “Asla yapmak istemediğimiz bir duyuruydu ve bunu çok üzülerek yapıyoruz. Wilko Johnson öldü.”

Pena kullanmak yerine parmağına güvenen ve kendine has bir gitar çalma stili geliştiren Johnson, özellikle 70’lerde pub rock grubu Dr. Feelgood ile dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra 40 yıl süren bir solo kariyeri yaptı.

Bir aktör olarak da Johnson, Game of Thrones’un birinci ve ikinci sezonunda dilsiz cellat Ser Ilyn Payne’i canlandırarak ilk çıkışını yapmış ve toplam dört bölümde yer almıştı.