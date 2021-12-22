Galler’de yeni Covid önlemi: Çalışanlar işe gittiği için 60 sterlin ceza ödeyebilir

Galler’de yeni uygulanmaya başlayacak Covid-19 önlemleri kapsamında evden çalışabileceği halde işyerine giden çalışanlara 60 sterlin (998 lira) para cezası verilecek.
Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte önlemleri sıkılaştıran hükümet, mevzuatta gereksiz yere işyerinde bulunmayı, ceza gerektiren bir suç haline getiren değişikliğe imza attı.
Yapılan değişiklikte evden çalışmanın makul olarak uygulanabildiği durumlarda kimsenin evden çıkarak çalışamayacağı ya da gönüllü yapılan hizmetleri veremeyeceği belirtildi.
İşyerlerine ise kural ihlali sonucu 1000 sterlin ceza kesilebilecek.
Yeni önlemler kapsamında 27 Aralık’tan itibaren gece kulüpleri kapatılacak, spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.