Galler’de yeni Covid önlemi: Çalışanlar işe gittiği için 60 sterlin ceza ödeyebilir

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yargıtay başsavcılığının hakkında siyasi yasak istemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yolladığı yazıda “Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur. Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için attığıdır” dedi.