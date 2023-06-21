Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme 2’nci turunda Zalgiris-Struga FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turundaki rakibi FK Zalgiris Vilnius (Litvanya)-FC Struga (Makedonya) maçının galibi olacak.
18-19 Temmuz’da oynanacak maçı kazanan takım, Galatasaray’ın rakibi olacak.
Galatasaray’ın maçları
Galatasaray‘ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi 2’nci tur maçları 25-26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Galatasaray eğer ikinci turu geçerse 3’üncü tura kalıyor. Üçüncü tur kuraları 7 Ağustos’ta çekilecek. Üçüncü turu geçtiği takdirde Galatasaray 22-30 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.