Diken

Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’dan UEFA’ya kural hatası başvurusu

Galatasaray, iki gün önce oynanan Lokomotiv Moskova maçında kural hatası olduğunu iddia ederek UEFA’ya başvurduğunu duyurdu.

Sarı kırmızılı ekip, Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibiyle 1-1 berabere kalmıştı.


Kulübün açıklamasında şunlar kaydedildi: “Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebiyle UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır.”

SON HABERLER

AA fotoğraflarıyla: İstanbul’da sisli hava

İstanbul Boğazı’nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.

12 kamu işletmesinden 16 milyar lira zarar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporuna göre 2020 yılında 12 kamu işletmesi zarar etti. En fazla zarar Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görüldü.

Bankalardan karlılık rekoru

Türk bankacılık sektörü, ocak-eylül döneminde yaklaşık 57 milyar TL’yi bulan net dönem karıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.