Galatasaray’dan UEFA’ya kural hatası başvurusu

Galatasaray, iki gün önce oynanan Lokomotiv Moskova maçında kural hatası olduğunu iddia ederek UEFA’ya başvurduğunu duyurdu.
Sarı kırmızılı ekip, Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
Kulübün açıklamasında şunlar kaydedildi: “Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebiyle UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır.”