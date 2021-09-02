Galatasaray’dan Marcao’ya para cezası

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Marcao’ya 150 bin avro para cezası verdi.
Marcao, Galatasaray’ın Giresunspor’la oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem’e saldırmıştı. PFDK tarafından 44. maddeden disipline sevk edilen Marcao’ya 8 maç ceza verilmişti. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncuya verilen cezaya itiraz etmemişti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya (Marcao) GZT Giresunspor-Galatasaray maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nca alınan kararla 150 bin avro tutarında para cezası verilmiştir” denildi.