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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’dan Marcao’ya para cezası

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Marcao’ya 150 bin avro para cezası verdi.

Fotoğraf: DHA

Marcao, Galatasaray’ın Giresunspor’la oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem’e saldırmıştı. PFDK tarafından 44. maddeden disipline sevk edilen Marcao’ya 8 maç ceza verilmişti. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncuya verilen cezaya itiraz etmemişti.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya (Marcao) GZT Giresunspor-Galatasaray maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nca alınan kararla 150 bin avro tutarında para cezası verilmiştir” denildi.

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