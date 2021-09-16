Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne üç puanla başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki ilk maçında sahasında İtalya’nın Lazio takımını 1-0 yenerek etaba galibiyetle başladı.

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İkinci yarıda baskılı ve etkili oynayan taraf yine Galatasaray oldu. Kerem Aktürkoğlu ile ataklar geliştiren sarı-kırmızılı ekip, aradığı golü 67’nci dakikada Lazio kalecisi Thomas Strakosha’nın büyük hatasında buldu. Kalan bölümde iyi savunma yapan Galatasaray, rakibine uzaktan şutlar haricinde net gol fırsatı vermedi ve mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Lazio’nun yanı sıra Fransa’nın Olympique Marsilya ve Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı gruba üç puanla iyi bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, gruptaki ikinci maçını 30 Ekim Perşembe günü deplasmanda Olympique Marsilya’yla oynayacak.

Strakoşa’nın hatası Lazio’ya pahalıya mal oldu

Lazio’nun Arnavut file belçisi Strakosha, yaptığı büyük hatayla Galatasaray’ın öne geçmesine neden oldu.

Karşılamanın 67’nci dakikasında sağ kanatta topu alan Galatasaraylı Morutan, içeri kat ederek ortasını yaptı. Savunmada Manuel Lazzari’nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Kale çizgisine düşmek üzere olan topu tutmak isteyen Strakosha, uygun durumda olmasına rağmen meşin yuvarlağı elinden kaçırınca takımının 1-0 geri düşmesine sebebiyet verdi.

Lazio’ya sahasında yine kaybetmedi

Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile sahasında oynadığı üçüncü maçta da yenilmedi.

Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan temsilcisiyle eşleşen sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçı 1-0 kazandı.

Galatasaray ile Lazio, ikinci kez 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray’ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Roma temsilcisiyle üçüncü kez rakip olan sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmayı yine kaybetmedi.

Ayrıca iki takım arasındaki beşinci randevudan galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakibiyle galibiyet sayılarını eşitledi. Daha önceki dört karşılaşmada Lazio’nun iki, Galatasaray’ın bir galibiyeti bulunurken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle rakibiyle galibiyet sayılarına eşitlik getirdi.

Son dokuz resmi maçında yenilmedi

AA’nın aktardığına göre Galatasaray, çıktığı son dokuz resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci Eleme Turu’nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı iki maçı da kaybetti.

Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’deki dokuz karşılaşmada beş galibiyet ve dört beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu dokuz mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.