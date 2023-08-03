Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turunda rövanş karşılaşmaları sona erdi. Turnuvada bulunan Türkiye’den tek takım Galatasaray tur atladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2’nci eleme turu, oynanan sekiz maçla tamamlandı.
Galatasaray, ilk maçı 2-2 beraberlikle biten eşleşmenin rövanşında ağırladığı Zalgiris’i Dries Mertens’in golüyle 1-0 yenerek tur atladı. Sarı-kırmızılılar, 3’üncü eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’nın rakibi oldu.
Ayrıca Dinamo Zagreb, Rakow, Klaksvik, Molde, Maccabi Haifa, Servette ve Kopenhag adlarını 3’üncü eleme turuna yazdırdı.
Üçüncü eleme turunda ilk maçlar 8-9 Ağustos, rövanşlarsa 15 Ağustos’ta yapılacak.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Astana (Kazakistan) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2 (0-4)
Karabağ (Azerbaycan) – Rakow (Polonya): 1-1 (2-3)
Hacken (İsveç) – Klaksvik (Faroe Adaları): 3-3 (0-0) (Klaksvik penaltılarla 4-3 kazandı)
Molde (Norveç) – HJK (Finlandiya): 2-0 (0-1)
Maccabi Haifa (İsrail) – Sheriff (Moldova): Uzatmalarda 4-1 (0-1)
Genk (Belçika) – Servette (İsviçre): 2-2 (1-1) (Servette penaltılarla 4-1 kazandı)
Kopenhag (Danimarka) – Breidablik (İzlanda): 6-3 (2-0)
Galatasaray (Türkiye) – Zalgiris (Litvanya): 1-0 (2-2)