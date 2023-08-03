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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turunda rövanş karşılaşmaları sona erdi. Turnuvada bulunan Türkiye’den tek takım Galatasaray tur atladı.

Galatasaray – Zalgiris Vilnius

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2’nci eleme turu, oynanan sekiz maçla tamamlandı.


Galatasaray, ilk maçı 2-2 beraberlikle biten eşleşmenin rövanşında ağırladığı Zalgiris’i Dries Mertens’in golüyle 1-0 yenerek tur atladı. Sarı-kırmızılılar, 3’üncü eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’nın rakibi oldu.

Ayrıca Dinamo Zagreb, Rakow, Klaksvik, Molde, Maccabi Haifa, Servette ve Kopenhag adlarını 3’üncü eleme turuna yazdırdı.

Üçüncü eleme turunda ilk maçlar 8-9 Ağustos, rövanşlarsa 15 Ağustos’ta yapılacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2 (0-4)

Karabağ (Azerbaycan) – Rakow (Polonya): 1-1 (2-3)

Hacken (İsveç) – Klaksvik (Faroe Adaları): 3-3 (0-0) (Klaksvik penaltılarla 4-3 kazandı)

Molde (Norveç) – HJK (Finlandiya): 2-0 (0-1)

Maccabi Haifa (İsrail) – Sheriff (Moldova): Uzatmalarda 4-1 (0-1)

Genk (Belçika) – Servette (İsviçre): 2-2 (1-1) (Servette penaltılarla 4-1 kazandı)

Kopenhag (Danimarka) – Breidablik (İzlanda): 6-3 (2-0)

Galatasaray (Türkiye) – Zalgiris (Litvanya): 1-0 (2-2)

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