Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tur atladı

Akdeniz’de, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın duyurduğuna göre, saat 05.18’de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Datça’ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem