Galatasaray,  Fenerbahçe’ye ‘beş yıldız’ cezası bekliyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Türkiye Kupası’nda kupa törenine beş yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe’ye ceza vermesini beklediklerini söyledi.

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Geçen sezon Türkiye Kupası seremonisine beş yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edilmişti. Fenerbahçe’nin olağan mali toplantısında konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, takımın bundan sonra ‘beş yıldızlı armayla’ mücadele edeceğini açıklamıştı.

Özbek ve Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, kulübün stat isim sponsorluğuyla ilgili düzenlediği imza töreninde gündeme dair soruları yanıtladı.

‘Yönetmelikte ne yazıyorsa uygulayın’

Fenerbahçe’yle ilgili henüz karar verilmemesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Özbek, şunları söyledi: “Bu sorunun muhatabının TFF olması gerek. Bir kupa seremonisine yönetmeliklerin söylediği gibi değil de federasyona meydan okurcasına, kendi bildikleri ve iddialarına uygun bir formayla çıkıldı. Bunun cevabını federasyon, bu konuda sessiz kalarak vermiş olamaz.”

Herkesin uyması gerektiği yönetmeliklerin olduğunu dile getiren Galatasaray başkanı, PFDK’ya çıkıştı: “Ağzımızı açtığımızda veya merdivene bir seyirci oturduğunda bile cezayı basıyorlar. Bu kadar hassassanız yönetmeliklere karşı gelen kurumları, kişileri ve takımları ayıramazsınız. Herkese farklı muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum bu konuda gerekeni yapmalıydı. Hala bunu yapmaya davet ediyorum. Yönetmelikte ne yazıyorsa uygulayın.”

‘Biz haksızlığa karşı baş veririz’

Başkan Özbek’ten sonra söz alan Erden Timur, hukuksuzluklarla mücadele edeceklerini söyledi.

Taraftarların rahat olması gerektiğini söyleyen Timur’sa şunları kaydetti:

*Net bir kurala aykırılık var. İrticalen, kasten yapılan bir kural ihlali var. Şu anki kural çok net. Bunun uygulanmaması, uygulamayanlar nezdinde de bir hukuksuzluktur. Hukuk tanımamak insanlık tanımamaktır. İnsanlık tarihinin hukukla bağlantısı vardır. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadelemiz sürecek.

*Biz haksızlığa karşı baş veririz. Hukuksuzluğun sıradanlaştırılması, basit hale getirilmesi, hukuku çiğneyenlerin cezalandırılmaması, hatta haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı ortam ülkeye, millete, memlekete, geleceğimize, geçlere çok büyük zarar. Bu zararı kimseye verdirtmeyiz. Kendi bencil düşünceleri, şımarıklıkları için topluma bu kadar zarar vermeyi göze alanlar veya kaygıları ve korkuları nedeniyle topluma zarar verecek insanların önüne geçeceğiz.