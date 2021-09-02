Diken

Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımda

Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Cengiz’in tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.


Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz şunları söyledi: “Başkanımız sabah nöbet geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor. Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik.”

Geçen ay yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi uygulanmıştı.

Cengiz, Galatasaray’da 2018-2021 arasında 3,5 yıl başkanlık yaptı.

Mustafa Cengiz acil olarak ameliyata alındı

Galatasaray başkanı hastaneye kaldırıldı

SON HABERLER

Temel hak Türkiye’de lüks: BM kriterlerine göre ‘elverişli konut’ fiyatları uçtu

Türkiye’de kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde hızla artıyor. Üstelik en temel haklardan olan konut ve barınma hakkı Türkiye’de artık bir lüks! Bunu Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği ‘elverişli konut hakkı’ kriterleri söylüyor. Çünkü bu kriterler baz alındığında Türkiye’de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bir aile için ortalama 5 bin liradan düşük bir fiyatta kiralık ev bulmak çok zor.