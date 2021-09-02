Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımda

Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Cengiz’in tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz şunları söyledi: “Başkanımız sabah nöbet geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor. Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik.”
Geçen ay yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi uygulanmıştı.
Cengiz, Galatasaray’da 2018-2021 arasında 3,5 yıl başkanlık yaptı.
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