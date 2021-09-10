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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 84 yaşında vefat etti.

Türkiye’nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden biri olan Yarsuvat, İstanbul’da bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.


Galatasaray Kulübü’nden Duygun Yarsuvat’ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında şunlar dendi: “Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat’ı kaybettik. Yarsuvat’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

Duygun Yarsuvat 25 Ekim 2014 tarihinde 77 yaşındayken Galatasaray başkanı seçilmiş ve sarı-kırmızılı ekibin tarihteki en yaşlı başkanı olmuştu. 2015 yılında ise görevini Dursun Özbek’e devretmişti.

Yarsuvat, pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Galatasaray’ın yeni başkanı Duygun Yarsuvat

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