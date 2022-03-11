Galatasaray, Barcelona deplasmanından beraberlikle döndü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya’nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Bafetimbi Gomis- Fotoğraf: AA

İlk yarı

5’inci dakikada sol kanattan gelişen Barcelona atağında, ceza sahasına gelen ortada topa yatarak vuran Depay’ın şutunu Galatasaray savunması önledi.

15’inci dakikada sarı-kırmızılıların Kerem ile geliştirdiği ilk önemli atakta sol kanattan ceza sahasına giren Berkan topa dengesiz vurunca kaleci Ter Stegen rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kontrol etti.

27’nci dakikada Galatasaray kalesini karşıdan gören, ceza yayının dışından Depay’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Pena sağ tarafına uzanarak güzel bir kurtarışla topu önledi.

36’ncı dakikada sol kanattan süratli gelen Kerem, iki rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kerem’in vuruşunda, Eric Garcia’ya çarpan top kalenin üzerinden kornere gitti.

41’inci dakikada Depay’ın sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Pena güzel bir uzanışla topu kornere attı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarı

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, ikinci yarıya defans, orta saha ve forvet mevkilerinde 3 oyuncu değişliğiyle başlayıp Araujo, Gonzalez ve Torres’in yerine Pique, Busquets ve Dembele’yi sahaya sürdü.

50’nci dakikada ceza sahası dışından Barcelona’nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Jordi Alba’nın kale önüne ortasında kaleci Pena çıkarak tehlikeyi önledi.

54’üncü dakikada uzun pasta sol kanatta topla buluşan Kerem, hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi. Önündeki ilk rakibini geçtikten sonra topu ayağında tutmayı başaramayan sarı-kırmızılı futbolcu, önemli bir ataktan yararlanamadı.

56’ıncı dakikada gelişen Barcelona atağında, ceza sahasında kaleye yakın bir bölgede Traore’nin vuruşunda, top auta gitti.

57’nci dakikada ev sahibi takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında Busquets’in kafa vuruşunda, kaleci Pena topu bir kez daha kornere gönderdi.

72’nci dakikada ceza sahası çizgisine kadar gelen Traore’nin vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

78’inci dakikada Barcelona yarı alanında topla buluşan Gomis, rakibini ekarte ederek güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fransız hakem, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.