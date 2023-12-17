Gala Modern’de sanata destek yarışı: Ali Alışır’ın fotoğrafı 2 milyon 700 bin liraya satıldı

Gala Modern’de Ali Alışır’ın fotoğrafı 2 milyon 700 bin liraya alıcı buldu.

Fotoğraf: Ali Alışır

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla Gala Moder’in 11’ncisi dün gece ilk kez yeni müze binasında yapıldı.

Sunuculuğunu Rana Erkan Tabanca ve Salih Bademci’nin yaptığı gecede, Maya Portakal Bitargil yönetiminde destek yarışı gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı 11 sanatçının yapıtı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

16 milyon 200 bin lira katkı

Nevin Aladağ, Ali Alışır, Özlem Altın, Mohamed Bourouissa, Adnan Çoker, Olafur Eliasson, Tadashi Kawamata, Laure Prouvost, Imran Qureshi, Necla Rüzgar ve Elif Uras’ın bağışladığı yapıtların satışından 16 milyon 200 bin lira gelir sağlandı.

Melez Ruhlar V.4 2023

Çektiği fotoğraf karelerini dijital müdahalelerle sanata dönüştüren Ali Alışır‘ın eseri 2 milyon 700 bin liraya alıcı buldu.

‘Buluşma’ için çağrı

Gecede ayrıca özel öğrenme gereksinimli 500 çocuk ve gencin sanatla buluşmasını hedefleyen ‘Buluşma’ projesi için destek çağrısında bulunuldu.