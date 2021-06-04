‘Gaipler’ çetesine operasyon: 30 kişiyi 200 milyon TL dolandırmışlar

Bursa’da, gaiplik kararı bulunan kişilerin miraslarını ele geçiren ve iş insanlarını ‘finans danışmanı’ yalanıyla kandıran çeteye operasyon düzenlendi. 30 kişiyi toplam 200 milyon TL dolandıran ‘gaipler’ çetesi üyesi 19 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Polis, araştırma sonucunda, altı ay önce ‘dolandırıcılık’tan tutuklanan M.A.B.’nin çete lideri olduğunu belirledi. Tapu ve kadastro ve nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yapan çete üyelerinin, gaiplik kararı bulunan kişilerin listesine ulaştığı ve mal varlığı bulunup mirasçısı olmayanları sahte çek-senetle icraya vererek miraslarını ele geçirdiği tespit edildi.

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Ayrıca, iş insanlarına kendilerini ‘finans danışmanı’ olarak tanıtıp, yurt dışındaki firmaların istediği teminat mektuplarını takip etmeyi teklif ettikleri belirlendi. İş insanlarının güvenini kazanmak için yurt dışında bazı bankalarda küçük işlemler başlatıp bu kişilerden ‘sigorta bedeli’ adı altında paralarını aldıkları ortaya çıktı.

Bu bilgilere ulaşan ekipler, salı günü Bursa’nın Gemlik ilçesi merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Çorum’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında tapu ve kadastro müdürlüğü ile nüfus müdürlüğünde görevli memurların da bulunduğu 19 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.