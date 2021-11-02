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Yaramazlara biraz batar!

Futboldan sonra basket maçları da artık tam kapasite

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 9 Kasım’dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurmuştu.


TBF’den yapılan resmi açıklamaya göre basketbol müsabakaları 5 Kasım’dan itibaren tam kapasite oynanacak.

Sezon başında müsabakaların yüzde 50 kapasiteyle oynanmasına karar verilmişti.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “TBF Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir.”

Federasyonun Covid-19 tedbir protokolünde seyircilere salona girişlerinde bilet kontrolüyle aşı kartı ve HES kodu kontrolü de yapılacağı belirtildi.

Futbol maçları artık tam kapasite!

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