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Yaramazlara biraz batar!

Futbol kulübüne, ‘Maça gelecek paramız yok’ diye mektup yollayan çocuğa taraftardan destek yağdı

Britanya’da yaşayan altı buçuk yaşındaki bir Swindon Town taraftarı, kulübe mektup yollayarak paraları olmadığı için maça gidemediğini ifade etti ve en sevdiği oyuncu için 26 peni (4,83 lira) yolladı. Taraftardan binlerce sterlinlik destek geldi.

Fotoğraf: Twitter

EFL League 2’de mücadele eden takımın küçük taraftarı yırtılmış bir parça kağıda, “Annemin Swindon maçlarına gelmek için parası yok çünkü yemek almak için benim okuldaki yemeğimin parası için de parası yok. Swindon Town’u seviyorum. Bir gün geleceğim” yazdı.


Çocuk, ‘Joe’ diye imza attığı mektuba üç demir para -20penny, 5 penny ve 1 penny- yapıştırdı. 26 peninin en sevdiği oyuncu, takımın forveti Harry McKirdy için olduğunu ifade etmek amacıyla ‘Harry için’ notunu ekledi.

Mektubu alan kulüp yönetimi Twitter’dan paylaşım yaparak ‘Joe’ adlı küçük taraftara ulaşmak için yardım istedi. Kulübün paylaşımında, “Joe adlı altı buçuk yaşındaki bir taraftarımızdan mektup aldık. Onunla iletişim kurmak istiyoruz ama soyadı ve adresini bilmiyoruz. El yazısını tanıyan veya Joe’yu tanıdığını düşünenler lütfen bize bildirsin” dendi.

Harry McKirdy. (Fotoğraf: Press Association)

Swindon Town taraftarları maça gidemeyen çocuğun takım sevgisine kayıtsız kalmadı. Mark Bevan adlı bir taraftar Joe ve ailesinin ağırlamak ve madden destek olmak amacıyla 1000 sterlin (18 bin 570 lira) toplamayı hedefleyerek kampanya başlattı.

“Swindon Town FC maça gitme şansına sahip olmayan bir çocuktan mektup aldı. İşte bu futbol camiasının biraraya geldiği andır. Hadi güç birliği yaparak onun ve ailesinin maça gelmesini sağlayalım. O gün Joe maskotumuz olsun. Unutamayacağı bir gün yaşasın” yazan Bevan’ın başlattığı kampanyada kısa sürede 7 bin 200 sterlin (133 bin 706 lira) toplandı.

Mesaja binlerce yorum geldi. Çoğu sosyal medya kullanıcısından destek mesajları geldi. Bir taraftar, “Joe’ya ulaşabilirseniz ben birkaç haftalık mutfak alışverişlerini yapmak isterim” yazdı.

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