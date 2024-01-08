Futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Franz Beckenbauer.

Bundesliga, ölüm haberini “Dünya futbolunun olağanüstü bir efsanesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde yat Franz Beckenbauer” sözleriyle duyurdu.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak anılan Alman efsane, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nda birçok başarıya imza atmıştı.

‘Kaiser’ lakaplı Beckenbauer, futbolculuk döneminde Münih ekibiyle dörder lig ve Almanya Kupası, üç Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Beckenbauer, Bayern Münih teknik direktörü olarak da birer lig ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Modern futbolda libero mevkisinin yaratıcısı olan isim olarak da bilinen Beckenbauer, Bayern Münih’le özdeşleşmişti. 424 Bundesliga maçında forma giyen efsane, 44 gol ve 70 asist kaydetti.