Futbol camiasından depremzedeler için ‘Omuz omuza’ kampanyası

Futbol camiasının depremzedeler için tv ve radyolarda düzenlediği ‘Omuz omuza’ kampanyası başladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 20:00 itibariyle başlatılan kampanyada saat 23.40 itibarıyla 400 milyon liradan fazla bağış toplandı.

Yardım ve dayanışma kampanyası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliğiyle organize edildi. Kampanyayı A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8, kulüp televizyonları, TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor, Lig Radyo ve birçok dijital medya kanalı canlı yayınladı.

Altı ay devam edecek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kampanyanın en az altı ay daha devam edeceğini belirterek, “Kampanyaya destek için birtakım özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz 10 Haziran’da İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O zamana kadar birçok farklı organizasyon da yaparak kampanyaya yeni gelirler için çabalarımız devam edecek” dedi.

Yayına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un yanısıra Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük’ün yabancı teknik direktörleri dahil yurt içi ve yurt dışı futbol camiasından yüzlerce isim katıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, #OmuzOmuza yardım kampanyasına dair düşüncelerini aktardı. pic.twitter.com/0ydVX4RHSm — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2023

🎙 Volkan Demirel: "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişiyi tanıdıysam yarısına yakınını kaybettim. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi. Ailelerinden özür diliyorum."

🎙 Gökhan Zan: "Hatay sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün değil, 86 milyonun şahsi meselesidir." #OmuzOmuza 🇹🇷 pic.twitter.com/tGGuTgs5ZJ — FutbolArena (@futbolarena) March 1, 2023

#OmuzOmuza 🇹🇷 Türkiye için destek mesajları.



🗣 Alex de Souza

🗣 Hagi

🗣 Guardiola

🗣 İlkay Gündoğan

🗣 Elmander

🗣 Felipe Melo

🗣 Sir Mo Farah

🗣 Arteta

🗣 Ronald de Boer

🗣 Arsene Wenger

🗣 Çağlar Söyüncü

🗣 Reece James

🗣 Gullit

🗣 Kaka

🗣 Jurgen Klopp pic.twitter.com/6OHcBEYWWs — FutbolArena (@futbolarena) March 1, 2023

Mbappe’den de destek

Kampanya için programa bağlanan Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, şunları kaydetti:

“Çok büyük bir trajedi yaşandı. Nelerin yaşandığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Futbol camiası bir araya gelerek Türkiye’ye destek verecektir. Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak.”