Futbol camiasından depremzedeler için ‘Omuz omuza’ kampanyası

Futbol camiasının depremzedeler için tv ve radyolarda düzenlediği ‘Omuz omuza’ kampanyası başladı.
AA’nın haberine göre 20:00 itibariyle başlatılan kampanyada saat 23.40 itibarıyla 400 milyon liradan fazla bağış toplandı.
Yardım ve dayanışma kampanyası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliğiyle organize edildi. Kampanyayı A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8, kulüp televizyonları, TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor, Lig Radyo ve birçok dijital medya kanalı canlı yayınladı.
Altı ay devam edecek
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kampanyanın en az altı ay daha devam edeceğini belirterek, “Kampanyaya destek için birtakım özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz 10 Haziran’da İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O zamana kadar birçok farklı organizasyon da yaparak kampanyaya yeni gelirler için çabalarımız devam edecek” dedi.
Yayına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un yanısıra Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük’ün yabancı teknik direktörleri dahil yurt içi ve yurt dışı futbol camiasından yüzlerce isim katıldı.
Mbappe’den de destek
Kampanya için programa bağlanan Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, şunları kaydetti:
“Çok büyük bir trajedi yaşandı. Nelerin yaşandığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Futbol camiası bir araya gelerek Türkiye’ye destek verecektir. Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak.”