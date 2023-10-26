Fuat Saka ve Haydar Ergülen’den 100. Yıl Marşı

Müzisyen Fuat Saka ve şair Haydar Ergülen Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için ‘Kurulacak Emeğin Cumhuriyeti’ adlı marş yaptı.

Saka’nın Ergülen’in dizelerini besteleyerek ortaya çıkardığı 100’üncü Yıl Marşı, Youtube’da yayınlandı.

İki sanatçının ortaya koyduğu marşın, aylar süren bir çalışmanın ürünü olduğu ifade edildi.

Ergülen’in bu amaçla hazırladığı çok sayıda taslaktan birinin marşın güftesini oluşturması kesinleştikten sonra Datça’daki stüdyosuna kapanan Saka, yoğun bir çalışma döneminin ardından marşı besteledi.

Saka, başta Ergülen olmak üzere çevresindeki arkadaşları ve dostlarının gönüllü destekleri hariç, herhangi bir kişi ya da kurumdan maddi destek almadan, tamamen kendi kaynaklarını kullanarak bu marşı ortaya çıkardığını söyledi.

Marşın sözleri şöyle:

Efendiler buna cumhuriyet derler

Işıklı bir yoldur geleceğe gider

Akılla bilimle sanatla kolkola

Yürür aydınlığa kadınlar erkekler

Yüzüncü yılında daha ileriye

Hem halkçı hem devrimci Cumhuriyete!

Özgürlüğün laiklikle buluşması bu

Eşitlik ateşinin tutuşması bu

Geleceği birlikte yönetmek için

Devrimlerin halkıyla kavuşması bu

İkinci yüzyılında tam demokrasi

Kurulacak emeğin cumhuriyeti