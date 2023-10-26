Fuat Saka ve Haydar Ergülen’den 100. Yıl Marşı

Müzisyen Fuat Saka ve şair Haydar Ergülen Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için ‘Kurulacak Emeğin Cumhuriyeti’ adlı marş yaptı.
Saka’nın Ergülen’in dizelerini besteleyerek ortaya çıkardığı 100’üncü Yıl Marşı, Youtube’da yayınlandı.
İki sanatçının ortaya koyduğu marşın, aylar süren bir çalışmanın ürünü olduğu ifade edildi.
Ergülen’in bu amaçla hazırladığı çok sayıda taslaktan birinin marşın güftesini oluşturması kesinleştikten sonra Datça’daki stüdyosuna kapanan Saka, yoğun bir çalışma döneminin ardından marşı besteledi.
Saka, başta Ergülen olmak üzere çevresindeki arkadaşları ve dostlarının gönüllü destekleri hariç, herhangi bir kişi ya da kurumdan maddi destek almadan, tamamen kendi kaynaklarını kullanarak bu marşı ortaya çıkardığını söyledi.
Marşın sözleri şöyle:
Efendiler buna cumhuriyet derler
Işıklı bir yoldur geleceğe gider
Akılla bilimle sanatla kolkola
Yürür aydınlığa kadınlar erkekler
Yüzüncü yılında daha ileriye
Hem halkçı hem devrimci Cumhuriyete!
Özgürlüğün laiklikle buluşması bu
Eşitlik ateşinin tutuşması bu
Geleceği birlikte yönetmek için
Devrimlerin halkıyla kavuşması bu
İkinci yüzyılında tam demokrasi
Kurulacak emeğin cumhuriyeti