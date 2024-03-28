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FTX'in kurucusuna 25 yıl hapis cezası

Dolandırıcılıkla yargılanan kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

Sam Bankman-Fried. (AA)

FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan (258 trilyon 648 milyar lira) fazla parası kaybolmuştu. Bankman-Fried’ın bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla açılan davanın duruşması görüldü.


AA’nın haberine göre savcılar, Bankman-Fried’ın 40-50 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savunma avukatları da müşterilerin paralarının geri ödeneceği argümanlarıyla 5 ila 6,5 yıl arasında hapis cezası talep etti.

Yargıç Lewis Kaplan, Bankman-Fried’ın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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