‘Freddy’nin Pizza Dükkanında Beş Gece’ rekorlarla geldi

‘Freddy’nin Pizza Dükkanında Beş Gece’, ABD ve globaldeki hasılatıyla birçok rekoru birden kırdı.

Görsel: Youtube

Beyazperde’nin aktardığına göre video oyunu uyarlaması korku filmi, ilk hafta sonunda ABD gişesinde 78 milyon dolar, diğer ülkelerde 52 milyon dolar olmak üzere toplamda 130 milyon dolar hasılat elde etti.

‘Freddy’nin Pizza Dükkanında Beş Gece’ böylece ABD gişesinde ‘It’ (123 milyon dolar) ve ‘It: Chapter Two’nun (91 milyon dolar) ardından tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden üçüncü korku filmi oldu.

Film aynı zamanda tüm filmler arasında Cadılar Bayramı hafta sonu için şimdiye kadarki en iyi açılış, 2023’ün en iyi korku açılışı ve ‘The Super Mario Bros. Movie’den sonra tüm zamanların en büyük ikinci video oyunu uyarlaması açılışı gibi diğer önemli rekorları elde etti.

Birden çok ülkede en iyi korku filmi açılış hasılatı rekorunu kıran filmin bütçesi ise yalnızca 25 milyon dolar.

‘Freddy’nin Pizza Dükkanında Beş Gece’ Türkiye’de 3 Kasım 2023’te vizyona girecek.

‘Taylor Swift: The Eras Tour’ üçüncü hafta sonunda 15 milyon dolar kazanarak ABD gişesinin ikinci sırasına gerilerken, Martin Scorsese imzalı ‘Killers of the Flower Moon’ 9 milyon dolarla üçüncü sıraya yerleşti ve toplam hasılatını 41 milyon dolara çıkardı. Filmin dünya çapındaki hasılatı ise 84 milyon dolara ulaştı.

ABD Box Office listesinin dördüncü ve beşinci sırasındaysa 5.1 milyon dolarla dini belgesel film ‘After Death’ ve 3.1 milyon dolarla ‘Exorcist: Believer’ yer alıyor.